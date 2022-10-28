The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
The Wolfpack Central — Freshman MJ Morris sparks NC State's comeback win
The Wolfpack Central — Video: NC State QB MJ Morris leads Pack to magical win
The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren excited about comeback win
The Wolfpack Central — Video: NC State's Cyrus Fagan held his teammates 'tight'
The Wolfpack Central — Video: NC State's Thayer Thomas comes up big in second half
The Wolfpack Central — Final: No. 24 NC State 22, Virginia Tech 21
The Wolfpack Central — Box score: No. 24 NC State 22, Virginia Tech 21
The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 10
The Wolfpack Central — Dennis Parker knew the time was right to pick NC State
The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: Virginia Tech at NC State
The Roanoke Times — VT football notebook: Penalties bite Hokies again
The Roanoke Times — Teel: Hokies again squander potential as losing streak reaches five at N.C. State
The Roanoke Times — Virginia Tech blows 18-point lead, falls to Wolfpack
Raleigh News & Observer —NC State finalizing deal to open 2024 football season in Charlotte against SEC team
Raleigh News & Observer —NC State once again saves its best for last. At this point, it’s a feature, not a bug.
Raleigh News & Observer —QB MJ Morris leads NC State past Virginia Tech: ‘I feel like a kid in a candy store.’
Raleigh News & Observer —MJ Morris, NC State come from behind to beat Virginia Tech, add to home winning streak
Charlotte Observer — NC State once again saves its best for last. At this point, it’s a feature, not a bug.
Fayetteville Observer — MJ Morris offers latest heroics for NC State football
Fayetteville Observer — NC State football vs. Virginia Tech report card
GoPack.com — Pack Completes 18-Point Comeback to Stun Hokies, 22-21
GoPack.com — NC State Rallies to Record 1-1 Draw at Syracuse
GoPack.com — NC State cross country heads to Charlottesville for ACC Championships
Technician — Wolfpack rallies from 18-point deficit against Virginia Tech, secures sixth win of the season
Technician — NC State grabs point with 1-1 draw at Syracuse in regular season finale
Twitter posts of the day
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