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Wolfpack newsstand — Oct. 28

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Freshman MJ Morris sparks NC State's comeback win

The Wolfpack Central — Video: NC State QB MJ Morris leads Pack to magical win

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren excited about comeback win

The Wolfpack Central — Video: NC State's Cyrus Fagan held his teammates 'tight'

The Wolfpack Central — Video: NC State's Thayer Thomas comes up big in second half

The Wolfpack Central — Final: No. 24 NC State 22, Virginia Tech 21

The Wolfpack Central — Box score: No. 24 NC State 22, Virginia Tech 21

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 10

The Wolfpack Central — Dennis Parker knew the time was right to pick NC State

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: Virginia Tech at NC State

The Roanoke Times — VT football notebook: Penalties bite Hokies again

The Roanoke Times — Teel: Hokies again squander potential as losing streak reaches five at N.C. State

The Roanoke Times — Virginia Tech blows 18-point lead, falls to Wolfpack

Raleigh News & Observer —NC State finalizing deal to open 2024 football season in Charlotte against SEC team

Raleigh News & Observer —NC State once again saves its best for last. At this point, it’s a feature, not a bug.

Raleigh News & Observer —QB MJ Morris leads NC State past Virginia Tech: ‘I feel like a kid in a candy store.’

Raleigh News & Observer —MJ Morris, NC State come from behind to beat Virginia Tech, add to home winning streak

Charlotte Observer — NC State once again saves its best for last. At this point, it’s a feature, not a bug.

Fayetteville Observer — MJ Morris offers latest heroics for NC State football

Fayetteville Observer — NC State football vs. Virginia Tech report card

GoPack.com — Pack Completes 18-Point Comeback to Stun Hokies, 22-21

GoPack.com — NC State Rallies to Record 1-1 Draw at Syracuse

GoPack.com — NC State cross country heads to Charlottesville for ACC Championships

Technician — Wolfpack rallies from 18-point deficit against Virginia Tech, secures sixth win of the season

Technician — NC State grabs point with 1-1 draw at Syracuse in regular season finale

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