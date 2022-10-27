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Video: NC State QB MJ Morris leads Pack to magical win

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State freshman quarterback MJ Morris threw three second-half touchdown passes to help the Wolfpack rally for a 22-21 win over visiting Virginia Tech on Thursday.

The Wolfpack fell behind 21-3 in the third quarter, but Morris came off the bench and became the new hero the team badly needed at quarterback.

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