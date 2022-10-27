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Video: NC State's Thayer Thomas comes up big in second half

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior wide receiver Thayer Thomas adjusted smoothly to new freshman quarterback MJ Morris.

Morris threw three second-half touchdown passes — two of them to Thomas — to help NC State win 22-21 over Virginia Tech on Thursday at Carter-Finley Stadium.

Click below to watch the video:

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