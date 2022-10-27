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Video: NC State's Cyrus Fagan held his teammates 'tight'

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior safety Cyrus Fagan had fun calling new freshman quarterback MJ Morris "Superman" following Thursday's big win.

Fagan had five tackles in NC State's come-from-behind 22-21 win over Virginia Tech at Carter-Finley Stadium. Fagan said he knew the players had to "wrap their arms around their brother and hold them tight." He helped the Wolfpack improved to 6-2 overall and 2-2 in the ACC.

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