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Wolfpack newsstand — Nov. 2

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State quarterback Devin Leary unsure about his future

The Wolfpack Central — NC State QB Devin Leary going 'day-by-day' with future plans

The Wolfpack Central — Third quarter drama for Wake Forest, NC State

The Wolfpack Central — NC State DC Tony Gibson understands challenge of Wake Forest

The Wolfpack Central — NC State H-back Trent Pennix excited to be back on field

The Wolfpack Central — NC State's C.J. Clark gets increased role

The Wolfpack Central — Video: DeaconIllustrated.com's Conor O'Neill breaks down Wake Forest

Raleigh News & Observer —NC State quarterback Devin Leary taking things ‘day by day’ after season-ending injury

Fayetteville Observer — Will QB Devin Leary return to NC State football next year? Here's what he's saying

Winston-Salem Journal — No. 20 Wake Forest's task this week is to bounce back after blowout loss

GoPack.com — Wolfpack Women's Hoops Set to Host UNC Pembroke for Free Exhibition Game Thursday

GoPack.com — Pack Men's Soccer Opens ACC Tournament Action at Pitt

GoPack.com — Members of NC State tennis advance to main draw at Pro Futures event

GoPack.com — Rafael Izquierdo Luque and Joseph Wayand prepare for ITA Fall Championships

Technician — Transfer Jarkel Joiner set to lead reconstructed NC State men’s basketball team

Technician — Reloading, not rebuilding: NC State 2022-23 women’s basketball roster

Technician — No. 10 NC State women’s basketball set to face impressive slate of opponents

Technician — TechSports’ predictions for NC State women’s basketball in 2022

Technician — TechSports’ predictions for NC State men’s basketball in 2022

Technician — Fresh-faced NC State men’s basketball roster ready to flip the script

Technician — Trust the process: NC State men’s basketball looks to bounce back in 2022-23 campaign

Technician — NC State men’s basketball faces challenging 2022-23 schedule

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