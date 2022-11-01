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NC State H-back Trent Pennix excited to be back on field

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt junior H-back Trent Pennix suffered an injury in the season opener against East Carolina.

Pennix returned to action last Thursday against Virginia Tech, caught a big seven-yard touchdown catch in the 22-21 come-from-behind victory.

NC State hosts Wake Forest at 8 p.m. Saturday on the ACC Network.

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