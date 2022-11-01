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NC State's C.J. Clark gets increased role

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt sophomore defensive end C.J. Clark has been tasked with replacing junior Savion Jackson, who suffered a season-ending knee injury against Syracuse.

Clark started last Thursday against Virginia Tech in place of Jackson. Clark understands the fickle nature of college football because he suffered a season-ending injury last year.

NC State hosts Wake Forest at 8 p.m. Saturday on the ACC Network.

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