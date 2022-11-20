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Wolfpack newsstand — Nov. 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — Short-handed NC State falls at chilly Louisville

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren laments KR for score

The Wolfpack Central — Box score: Louisville 25, NC State 10

The Wolfpack Central — Video: NC State, Tanner Ingle has elusive goal come to an end

The Wolfpack Central — Video: NC State QB Ben Finley on playing first game of season

The Wolfpack Central — Final: Louisville 25, NC State 10

The Wolfpack Central — NC State holds off Elon 74-63

Louisville Courier-Journal — Takeaways: Jawhar Jordan, U of L football shred NC State in ACC finale

Raleigh News & Observer —What was learned about NC State quarterback Ben Finley and Pack in loss at Louisville

Raleigh News & Observer —NC State wasn’t at its best, but its growth was on display in its 74-63 win over Elon

Raleigh News & Observer —NC State repeats as women’s cross country national champions. Pack’s Tuohy sets record

Raleigh News & Observer —NC State QB Ben Finley provides second-half spark for Pack in 25-10 loss at Louisville

Raleigh News & Observer —NC State QB MJ Morris will not play at Louisville. Jack Chambers will start for Pack

Charlotte Observer — Saturday’s HS Hoops Rewind: West Charlotte puts scare into Oak Hill at George Lynch

Fayetteville Observer — NC State football mailbag: What was Dave Doeren thinking on 4th-and-1?

Fayetteville Observer — Does Ben Finley offer NC State football its best chance at beating UNC?

Fayetteville Observer — How we graded NC State football in loss vs Louisville: Overall it was D

Fayetteville Observer — Ben Finley's performance can't lift NC State football over Louisville

GoPack.com — NC State women repeat as National Champions in cross country

GoPack.com — Clark and Mahorcic Lead Pack to Win over Elon

GoPack.com — Volleyball Sweeps Notre Dame on Senior Day

GoPack.com — NC State Falls 25-10 at Louisville

Technician — NC State men’s basketball defeats Elon despite mistakes

Technician — Injury-stricken NC State football falls 25-10 at Louisville

Technician — NC State women’s swim and dive edges out No. 2 Stanford in Greensboro

Technician — NC State volleyball sweeps Notre Dame on senior day

Technician — Back-to-Back: NC State women’s cross country 2022 NCAA Champions

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