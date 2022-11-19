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Video: NC State, Tanner Ingle has elusive goal come to an end

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior safety Tanner Ingle wasn't use to the cold weather Saturday at Louisville, but had bigger issues with the final score.

Ingle's toes got numb and NC State lost 25-10 at Louisville to fall to 7-4 overall this season. The goal of having 10 wins this season is now over.

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