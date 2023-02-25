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Wolfpack newsstand — Feb. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Clemson

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NCHSAA, NCISAA basketball playoff previews for Saturday

The Wolfpack Central — Video: All three NC State quarterback talk adjustments

The Wolfpack Central — Video: Payton Wilson, C.J. Clark expect defense to reload

The Wolfpack Central — Soph Arrion Concepcion thrilled with NC State offer

The Wolfpack Central — SEC, ACC schools fighting over four-star 2024 SDE Dimitry Nicolas

Raleigh News & Observer —Newcomer Brennan Armstrong set for quarterback competition in Pack’s spring practice

Raleigh News & Observer —Raleigh school announces new security rules for basketball playoffs after AR-15 incident

Raleigh News & Observer —Here is Saturday’s third-round NCHSAA high school playoff schedule

Raleigh News & Observer —NC State basketball forward Jack Clark is injured again. When will he return?

Charlotte Observer — Here is the CISAA all-conference boys basketball team

GoPack.com — Wolfpack Finishes Day Two of ACC Indoors with Individual title and Six New Personal Bests

GoPack.com — NC State returns home for Sunday showdown with Elon

GoPack.com — Pack Hosts Clemson on Senior Day Saturday at Sold Out PNC Arena

GoPack.com — Homerun Mindset in Effect on Day Two of Wolfpack Classic

GoPack.com — #Pack9 Moves to 5-0 Behind Series Opening Win Over Belmont

Technician — Groover, Green power Wolfpack baseball to series-opening win over Belmont

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