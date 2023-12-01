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Wolfpack newsstand — Dec. 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Looking back at NC State's transfer portal in and out

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 15

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 12 in the NFL

The Wolfpack Central — NC State redshirt freshman Torren Wright leaving program

The Wolfpack Central — NC State nose tackle C.J. Clark to spend last year at new school

The Wolfpack Central — NC State quarterback MJ Morris departs program

The Wolfpack Central — NC State's scholarships by positions for 2024

The Wolfpack Central — Jakeen Harris becomes 11th player from NC State to leave program

Auburn Sports — Georgia OL first '26 commitment

Charlotte Observer — ACC’s Jim Phillips on FSU-Louisville football, Charlotte’s shot at basketball tourney

GoPack.com — #2 Wrestling to Compete in Vegas at Cliff Keen Invitational

Technician — NC State men’s basketball shows both promise, downside in six games

Technician — Offensive grades: NC State football vs. UNC-Chapel Hill

Technician — Defensive grades: NC State football vs UNC-Chapel Hill

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