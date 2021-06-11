 The Wolfpacker daily newsstand: June 11
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The Wolfpacker daily newsstand: June 11

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Friday, June 11.



NC State Wolfpack baseball coach Elliott Avent
Elliott Avent and the Pack will play game one against Arkansas tonight. (Ken Martin)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State football recruiting: Who’s next?

• The Wolfpacker — Notebook: NC State’s Terrell Tatum has Arkansas connections

• The Wolfpacker — Video: Elliott Avent, Terrell Tatum preview Super Regional

• The Wolfpacker — Top receiver target Wesley Grimes checks out NC State

• The Wolfpacker — NC State is a family atmosphere for 2023 QB Lex Thomas

• The Wolfpacker — NC State women’s basketball announces first non-conference games of 2021-22

• The Wolfpacker — Arkansas beat writer evaluates Super Regional matchup with NC State

• Raleigh News & Observer — His brothers are Thayer and Drake Thomas. Will he play football for NC State, too?

• Raleigh News & Observer — How Elliott Avent, NC State are prepping for a hostile environment in Super Regional round

• Fayetteville Observer — NC State’s Chandler Zavala learns lessons from ‘Chopped’ champion dad

• Fayetteville Observer — Food and football with Chandler and Demetrio Zavala

• GoPack.com — #Pack9 heads to Arkansas this weekend for NCAA Super Regional

• GoPack.com — Chmiel garners first team All-America honors at NCAA Championships

• GoPack.com — Pack to host 2021 Preseason WNIT

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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