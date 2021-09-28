 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 28
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The Wolfpacker daily newsstand: Football continues to receive recognition

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

The honors really rolled in for football after its 27-21 double-overtime win over Clemson on Saturday. They came from both the conference and national levels, as head coach Dave Doeren was also a popular request for interviews.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 

More reaction to the Pack's big win.

Meanwhile, the basketball team is starting to rev it up as full practices begin.

Headlines

• The Wolfpacker — NC State leaves big impression on four-star DT Kayden McDonald

• The Wolfpacker — NC State coach Kevin Keatts hoping for a sense of normalcy in 2021-22

• The Wolfpacker — Dave Doeren, NC State try to move on from Clemson win

• The Wolfpacker — Full transcript: Dave Doeren weekly press conference

• The Wolfpacker — WATCH: NC State head coach Kevin Keatts and players 2021-22 media day

• The Wolfpacker — Updated NC State depth chart: New look at nose tackle

• The Wolfpacker — WATCH: NC State Wolfpack football coach Dave Doeren weekly press conference

• The Wolfpacker — Monday morning quarterbacking: NC State 27, Clemson 21 (2OT)

• The Wolfpacker — Recruits react to NC State’s win over Clemson

• Raleigh News & Observer — First look: Top story lines, betting odds for the NC State-Louisiana Tech football game

• Raleigh News & Observer — Why NC State basketball is teeming with optimism as new season approaches

• Raleigh News & Observer — In just 7 days, football fortunes flip for UNC and NC State. Up is down,. Right is left

• Fayetteville Observer — How NC State football established a local recruiting pipeline

• Fayetteville Observer — Dave Doeren says any fine for fans storming field ‘worth it’

• Fayetteville Observer — How to watch NC State football vs. Louisiana Tech

• Technician — MLB Pack Pros: Turner reaches 100 career home runs, Knizner comes in clutch

• Technician — NC State men’s soccer is an offensive force, needs defense to catch up

• Technician — What we learned from Kevin Keatts’ first presser of the year

• GoPack.com — Doeren named Dodd Trophy National Coach of the Week

• GoPack.com — Football tabbed Cheez-It Bowl National Team of the Week

• GoPack.com — Three from Pack offense named ACC Players of the Week

• GoPack.com — Wolfpack in seventh through two days at Bryan National Collegiate

Video Of The Day

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• Talk about it inside The Wolves' Den

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