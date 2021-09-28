The Wolfpacker daily newsstand: Football continues to receive recognition

The honors really rolled in for football after its 27-21 double-overtime win over Clemson on Saturday. They came from both the conference and national levels, as head coach
Dave Doeren was also a popular request for interviews.
Let's get to the daily newsstand.
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More reaction to the Pack's big win.
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