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Wolfpack newsstand — Sept. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Safety Rakeim Ashford ready to roll again

The Wolfpack Central — Tracking 2023 NC State football TV ratings

The Wolfpack Central — NC State understands different challenges Louisville presents

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren needs to slow down UL's big-play offense

The Wolfpack Central — Scouting Louisville

The Wolfpack Central — NC State's depth chart for Louisville game

Raleigh News & Observer — NC State retired David Thompson’s jersey. Here’s the latest honor for the basketball star

Fayetteville Observer — How 'the legend of DJ Burns was born' for NC State basketball

Fayetteville Observer — NC State basketball has special plans to honor Wolfpack legend David Thompson

Technician — Taking the next step: NC State men’s basketball remains hungry for more success

Technician — Rajecki, freshmen shine as Pack women’s tennis hosts Fall Ranked Spotlight

Technician — NC State Athletics’ week in review: Sept. 18 - Sept. 24

Technician — Wolfpack men’s golf finishes third at Rod Myers Invitational

GoPack.com — NC State to Honor David Thompson with Statue Outside Reynolds Coliseum

GoPack.com — Pack Finishes in Third Place at Rod Myers Invitational

GoPack.com — NC State looks to bounce back versus Gardner-Webb

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