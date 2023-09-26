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Tracking 2023 NC State football TV ratings

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Sports Media Watch tracks the television ratings throughout college football each week.

Here is a look at where NC State stands, and then how some of the ACC games have been doing.

NC State sophomore running back Michael Allen has 117 rushing yards this season.
NC State sophomore running back Michael Allen has 117 rushing yards this season. (USA Today Sports photos)
NC State football's 2023 TV ratings
Date Opponent TV network Weekly ranking Total views

Aug. 31

At Connecticut

CBS College Sports

N/A

Not Nielsen rated

Sept. 9

Vs. Notre Dame

ABC

6th

2,930,000

Sept. 16

Vs. VMI

CW Network

27th

205,000

Sept. 22

At Virginia

ESPN

12th

1,592,000
Notable ACC TV ratings for week four
Game TV Network Weekly ranking Total viewers

Florida State at Clemson

ABC

3rd

6,710,000

Miami at Temple

ESPN2

28th

353,000

Georgia Tech at Wake Forest

CW

29th

332,000

Virginia Tech at Marshall

ESPN2

30th

319,000

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