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Video: NC State coach Dave Doeren needs to slow down UL's big-play offense

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren understands that the Wolfpack defense will surely get tested Friday by Louisville.

The Wolfpack, who could be without injured junior safety Devan Boykin and redshirt junior center Dylan McMahon — will get challenged by the big-play Cardinals. NC State hosts Louisville at 7 p.m. Friday on ESPN.

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