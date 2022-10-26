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Wolfpack newsstand — Oct. 26

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Video: HokieHaven.com's Tim Sullivan breaks down Virginia Tech

The Wolfpack Central — Georgia 3-star Kamal Bonner decommits from GT

The Wolfpack Central — Video: QB Jack Chambers more comfortable with offense

The Wolfpack Central — Video: Senior Tyler Baker-Williams appreciates his chances

The Wolfpack Central — Video: OLB Payton Wilson glad bye week came when it did

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 7 in the NFL

Raleigh News & Observer —NC State QB Jack Chambers ready to accept another challenge — this time, on bigger stage

Fayetteville Observer — NC State football vs. Virginia Tech: Scouting report, score prediction

GoPack.com — McCarty Named ACC Men's Swimmer of the Week

GoPack.com — Terquavion Smith Named to Jerry West Award Watch List

GoPack.com — NC State Beats Radford with Brace from Lovelace

GoPack.com — Lucas Hatsios Honored as ACC Co-Defensive Player of the Week

Technician — NC State Athletics’ winter sports names to know

Technician — COLUMN: Analyzing NC State and Virginia Tech’s eerie similarities ahead of primetime clash

Technician — NC State men’s soccer beats Radford in final home match of season

Technician — NFL Pack Pros: Ekwonu, Meyers headline week 7 performances

Twitter posts of the day

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