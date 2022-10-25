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Video: Senior Tyler Baker-Williams appreciates his chances

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior nickel Tyler Baker-Williams missed three games this season due to injury, so he understands more than most how precious the last five regular season games are.

The Raleigh native has three home games left, starting with Thursday under the lights against Virginia Tech.

Click below to watch Baker-Williams interview:

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