News More News
{{ timeAgo('2022-10-25 13:58:13 -0500') }} football Edit

Video: QB Jack Chambers more comfortable with offense

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State senior quarterback Jack Chambers took advantage of the extra time during the Wolfpack's bye week.

Chambers said getting extra reps with the first string players was important the last week and a half.

Click below to watch Chambers' interview:


Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}