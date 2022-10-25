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{{ timeAgo('2022-10-25 13:45:31 -0500') }} football Edit

Video: OLB Payton Wilson glad bye week came when it did

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt junior outside linebacker Payton Wilson said the defense isn't going to add any extra pressure.

Wilson knows if the 11 guys on defense do their jobs, then the defense will thrive. The team bond and chemistry has also helped the Wolfpack overcome the struggle after the Syracuse loss.

Click below to watch Wilson's interview:


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