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Wolfpack newsstand — Oct. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: LB Cannon Lewis

The Wolfpack Central — Cannon Lewis has felt good about NC State for weeks

The Wolfpack Central — Cannon Lewis becomes NC State's first 2024 commit

The Wolfpack Central — NC State aiming for improved 'complementary' football

The Wolfpack Central — NC State's depth chart vs. Virginia Tech

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren on badly needed off week

The Wolfpack Central — Scouting Virginia Tech

Raleigh News & Observer —NC State uses open week to reset. Pack enters Thursday’s game with ‘a lot to play for’

Fayetteville Observer — North Davidson alum, NC State kicker Chris Dunn named midseason All-American

GoPack.com — NC State duo advance to ITA finals

GoPack.com — NC State Football vs. Wake Forest Game Time Set

GoPack.com — Pack Men's Soccer Adds Makeup Match Versus Radford at Home Tuesday Night

Technician — DJ Burns: Big South star turned ACC Newcomer

Technician — NC State Athletics’ week in review: Oct. 17-Oct. 23

Technician — COLUMN: College football teams as Taylor Swift songs

Technician — NC State football set to find its footing in Thursday night showdown against Virginia Tech

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