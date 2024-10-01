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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Oct. 1

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State's Tamarcus Cooley takes over nickel role

The Wolfpack Central — NC State DE Davin Vann helping in any way he can

The Wolfpack Central — Southeast Spotlight: Quarterbacks that have hit the radar this fall

The Wolfpack Central — Emerging OL recruit Daniel Pierre Louis sets ACC official visits

The Wolfpack Central — Six transfers help bolster NC State secondary

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren's opening statement before Wake Forest

The Wolfpack Central —NC State renews long-time rivalry with Wake Forest

The Wolfpack Central —The review: NC State's defense comes alive

Technician — NC State women’s soccer records 1-1 draw with No. 13 Notre Dame, falls to Louisville

GoPack.com — Caden Noonkester Selected to Ray Guy Award Ray's 8

GoPack.com — DK Kaufman Named to The Paul Hornung Award Honor Roll

GoPack.com — 2024 Primetime with the Pack Set for Friday, Oct. 25

GoPack.com — Times Announced for NC State’s Games in the Jax College Baseball Classic

GoPack.com — DK Kaufman’s Strong Performance Earns Him ACC Defensive Back of the Week

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