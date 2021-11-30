 The various news items and Tweets from a busy Tuesday morning for NC State Wolfpack athletics.
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Wolfpack newsstand — Nov. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news items and Tweets from a busy Tuesday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Noah Rogers cracks top 70 in country

The Wolfpack Central — NC State has six players on first-team All-ACC squads

The Wolfpack Central — Scouting Nebraska

The Wolfpack Central — Does NC State lead for 5-star prospect?

The Wolfpack Central — Junior Keith Sampson has appreciation for NC State

The Wolfpack Central — Sophomore Drake Powell is excited about NC State offer

The Wolfpack Central — Top soph Jonathan Paylor excited about NC State's future

The Wolfpack Central — The Review — NC State has comeback for ages

Raleigh News & Observer — It’s V Week: How to watch Jimmy V Classic games, Valvano’s ESPY speech and more

Raleigh News & Observer — N.C. State could face these teams in its bowl game. See where the Wolfpack might play

Fayetteville Observer — Can NC State basketball beat out Kentucky for this five-star recruit?

Fayetteville Observer — All-ACC football team announced: Here's who was selected for NC State

Fayetteville Observer — Is N.C. State headed back to Florida for its bowl game?

Fayetteville Observer — NC State vs. Indiana women's basketball: Tip-off time, how to watch, TV channel

GoPack.com — Eight Earn All-ACC Honors, Six Named First-Team

GoPack.com — Laurie Henes Honored as USTFCCCA National Women's Coach of the Year

GoPack.com — Wolfpack Moves Up to No. 2 In AP Poll

GoPack.com — Evans, Allen Secure All-Conference Honors

Tweets of the day

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