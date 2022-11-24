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Wolfpack newsstand — Nov. 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Dayton

The Wolfpack Central — Video: TarHeelIllustrated.com's Andrew Jones breaks down UNC

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 11 in the NFL

The Wolfpack Central — NC State hangs tough, but falls 80-74 to No. 3 Kansas

The Wolfpack Central — Video: NC State, players break down loss to No. 3 Kansas

The Wolfpack Central — Box score: No. 3 Kansas 80, NC State 74

The Wolfpack Central — Video: Kansas coach Bill Self praises NC State's guards

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 14

The Wolfpack Central — Scouting North Carolina

Raleigh News & Observer —Many UNC football players fueled by the Tar Heels’ shocking loss to NC State last year

Raleigh News & Observer —Wolfpack’s Ben Finley plans to ‘let it fly’ — if the quarterback starts against UNC

Raleigh News & Observer —NC State basketball puts scare into No. 3 Kansas, but Jayhawks finish off 80-74 win

Raleigh News & Observer —NC State football looks to ease its pain with a rivalry victory over North Carolina

Greensboro News-Record — Terrell Anderson and Alex Taylor make each other – and Grimsley – better

Fayetteville Observer — UNC football vs. NC State: Scouting report, score prediction

GoPack.com — Pack Falls to Third-Ranked Kansas

GoPack.com — Volleyball Tops Cavaliers in Home Finale

GoPack.com — NC State Meets Vanderbilt, West Virginia in Cancun Challenge

Technician — NC State volleyball beats Virginia in regular season home finale

Technician — NC State men’s basketball hangs tough with No. 3 Kansas, but Jayhawks hold on late

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