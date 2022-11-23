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Video: NC State, players break down loss to No. 3 Kansas

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Kevin Keatts addressed the media following the Wolfpack's 80--74 loss to No. 3-ranked Kansas in the Battle 4 Atlantis on Wednesday in the Bahamas.

Keatts was joined by sophomore shooting guard Terquavion Smith and redshirt junior wing Casey Morsell.

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