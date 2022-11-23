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Video: Kansas coach Bill Self praises NC State's guards

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Kansas coach Bill Self made his 2022-23 coaching debut Wednesday, returning from suspension.

Self and the No. 3-ranked Jayhawks pulled away late to defeat NC State in the Battle 4 Atlantis in the Bahamas. Self was full of praise for NC State senior point guard Jarkel Joiner, sophomore shooting guard Terquavion Smith and redshirt junior wing Casey Morsell.

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