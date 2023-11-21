The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igJxJIHRvbGQgKEtpcmJ5IFNtYXJ0KSB0aGF0IEkgd2FudGVkIHRv
IGJlIGdyZWF0IGFuZCBoZSBzYWlkLCBpZiB5b3Ugd2FudCB0byBiZSBncmVh
dCwgdGhleSBjYW4gZ2V0IG1lIHRoZXJlLuKAnTxicj48YnI+R2VvcmdpYSBp
cyB3b3JraW5nIGhhcmQgdG8gZmxpcCBOQyBTdGF0ZSByZWNlaXZlciBjb21t
aXQgVGVycmVsbCBBbmRlcnNvbiAo4oGmPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9yZWxsc3RlcHBpbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcmVs
bHN0ZXBwaW48L2E+4oGpKS4gSGUgZGV0YWlscyBHZW9yZ2lh4oCZcyBwaXRj
aDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2ZHQjc2TWJzTGciPmh0dHBzOi8v
dC5jby9mR0I3Nk1ic0xnPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEplZCBNYXkgKEBKZWRN
YXlfKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0plZE1heV8vc3Rh
dHVzLzE3MjY5NjI5ODMyNzQ3MTcyODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
Tm92ZW1iZXIgMjEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHdpbGwgYmUgYXR0ZW5kaW5nIE5DIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkg
dGhpcyBzYXR1cmRheS4gVGhhbmtzIGZvciB0aGUgaW52aXRlISA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JNaXRjaGVsbE5DUz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AQk1pdGNoZWxsTkNTPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNod2lsZXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QGNvYWNod2lsZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
VmlubnlHX0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBWaW5ueUdfRkI8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkNTdGF0ZVJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNGcmllZG1hbj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzRnJpZWRtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ29hY2hIdW50OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENv
YWNoSHVudDkzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nv
YWNoX0NKb2huc29uOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfQ0pv
aG5zb244PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNo
ZGlvbjkxMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hkaW9uOTEwPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQkJBU01jc3RKaSI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL0JCQVNNY3N0Smk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFrYXJyaW9uIEtl
bmFuIChAamFrYXJyaW9uX2tlbmFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2pha2Fycmlvbl9rZW5hbi9zdGF0dXMvMTcyNjc5NTkyNjg5Mzk0
OTQwNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyMSwgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CYWNrIEluIFJhbGVpZ2ggVGhpcyBXZWVrZW5k8J+TjTxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQk1pdGNoZWxsTkNTP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBCTWl0Y2hlbGxOQ1M8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTWF0dFdpbHNvbkRQUD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5ATWF0dFdpbHNvbkRQUDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9QYWNrUHJpZGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tQcmlk
ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJh
bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2dWM0xncHg2cDIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9nVjNMZ3B4NnAyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IGNhbXN0cm9uZ+KAmTI1IChA
Q0FNU1RST05HNykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DQU1T
VFJPTkc3L3N0YXR1cy8xNzI2Nzg3NDY4MDE4NTI4Mzk1P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDIxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WZXJ5IGhvbm9yZWQgdG8gaGF2ZSBiZWVuIHNlbGVjdGVkIGFzIE9m
ZmVuc2l2ZSBQbGF5ZXIgb2YgdGhlIFllYXIgYW5kIEZpcnN0IFRlYW0gQWxs
IENvbmZlcmVuY2UhISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9N
SjM0ODA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1KMzQ4MDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFyZ2VyQXRobGV0ZXM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENoYXJnZXJBdGhsZXRlczwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OV0NoYXJnZXJzRkI/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QE5XQ2hhcmdlcnNGQjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9Bc2hlZWJvUjM4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBB
c2hlZWJvUjM4PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT1h0VEd2WDU0
UyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL09YdFRHdlg1NFM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
R3VzIFJpdGNoZXkgKEBSaXRjaGV5R3VzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL1JpdGNoZXlHdXMvc3RhdHVzLzE3MjY3NTExNzc4NDMzMjMw
NDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5J4oCZbSB2ZXJ5IGJsZXNzZWQgYW5kIGhvbm9yZWQgdG8gcmVjZWl2
ZSBteSA1NXRoIG9mZmVyIGZyb20gTkMgU3RhdGUhISDwn5S04pqr77iPIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy8xUGFjazFHb2Fs
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jMVBhY2sxR29h
bDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNo
RD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RhdGVDb2FjaEQ8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9Od1RNTjNQUk1MIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
TndUTU4zUFJNTDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDaGF1bmNleSBHb29kZW4gIzXv
uI/ig6M177iP4oOjIChAQ2hhdW5jZXlHb29kZW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hhdW5jZXlHb29kZW4vc3RhdHVzLzE3MjY2MzE3
Mzg0NjQ2ODYxOTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMjAs
IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBvZmZpY2lhbGx5IHNpZ25zIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBS
aXZhbHM8L2E+IGZvdXItc3RhciByZWNydWl0IFBhdWwgTWNOZWlsLCB3aG8g
aGVscGVkIGxlYWQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ib29w
c1JpY2htb25kP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIb29wc1JpY2htb25k
PC9hPiB0byB0aGUgTkNIU0FBIDRBIHJ1bm5lci11cCBmaW5pc2ggbGFzdCB5
ZWFyLCBhbmQgaGUgaGFzIGJlZW4gYSBzdGFuZG91dCBmb3IgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hcm9hZEJiYWxsQ2x1Yj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AR3JvYWRCYmFsbENsdWI8L2E+IG9uIHRoZSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FkaWRhcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5AYWRpZGFzPC9hPiBjaXJjdWl0LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9kZDlFeGtMeXF3Ij5odHRwczovL3QuY28vZGQ5RXhrTHlxdzwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3Rh
dHVzLzE3MjY3MTAxNDk4NzA3MzUzNjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
Tm92ZW1iZXIgMjAsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3AwQ1owMmQzU00iPmh0
dHBzOi8vdC5jby9wMENaMDJkM1NNPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTcyNjcwNjA2Mjc4
OTkxODk1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyMCwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzlmbVdURzZUdXIiPmh0
dHBzOi8vdC5jby85Zm1XVEc2VHVyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTcyNjcwNTk2OTIz
MTc5ODcwOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyMCwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBvZmZlbnNpdmUgbGluZSB0YXJnZXQgS2V5c2hhd24g
QmxhY2tzdG9jaywgYSBNaWNoaWdhbiBTdGF0ZSB0cmFuc2ZlciwgcGlja3Mg
QXJrYW5zYXMuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0w3STZBeVpwZ0oiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9MN0k2QXlacGdKPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTcyNjY2NTI3OTE4
MTM3Nzg0Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyMCwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSB3b21lbuKAmXMgYmFza2V0YmFsbCByYW5rZWQgTm8u
IDEwOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vU24wRFIwQWVpcyI+aHR0cHM6
Ly90LmNvL1NuMERSMEFlaXM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tD
ZW50cmFsIChATkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzI2NjU5NzgyMjE0NjU2
MjA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjb2FjaCBEYXZlIERvZXJlbiBvbiB3aGF0IHBsYXlp
bmcgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgdGhpcyB3ZWVrIG1lYW5zOiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vQWxEUkNGSGtBeSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0FsRFJD
RkhrQXk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNT
dGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0
YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzI2NjgzOTM0ODg3NzI3MjYwP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDIwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE