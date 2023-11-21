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Wolfpack newsstand — Nov. 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

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The Wolfpack Central: Video: NC State TE Trent Pennix has one last home game

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The Wolfpack Central: The review: NC State's run game takes care of business

Tar Heel Illustrated — Maye Says His Plan is to Play in Carolina's Bowl Game

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Tar Heel Illustrated — With So Many Goals Out of Reach, Disappointed Heels March on

Tar Heel Illustrated — THI TV: Brown on Clemson Game; Portal Realities, NC State & More

Raleigh News & Observer —North Carolina has ‘been there, done that’ feeling going into Senior Day at NC State

Winston-Salem Journal — Steelers fire OC Matt Canada, 'just want to see points'

Technician — Icepack falls 5-3 to UNC-Chapel Hill in 2023 Governor's Cup

Technician — NC State football primed for primetime rivalry matchup with UNC-Chapel Hill

Technician — NC State Athletics’ week in review: Nov. 13 - Nov. 19

Technician — Offensive grades: NC State football vs. Virginia Tech

Technician — Defensive grades: NC State football vs. Virginia Tech

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