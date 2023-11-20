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Video: NC State coach Dave Doeren knows team has a lot to play for

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren said there is many goals to play for besides just getting bragging rights over rival North Carolina.

NC State carries an 8-3 record into Saturday's 8 p.m. home game at Carter-Finley Stadium. The Wolfpack have a chance at 10 wins this season which seemed improbable just a month ago.

A win over UNC could also help NC State get into a better bowl. There are always some recruiting ramifications with a litany of top prospects usually attending the game. NC State was No. 27 in The Associated Press poll, so the outcome will affect rankings too.

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