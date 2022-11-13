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Wolfpack newsstand — Nov. 13

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State falls apart in second half in losing to BC

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren disappointed on several levels

The Wolfpack Central — Video: NC State OLB Payton Wilson anguished about BC loss

The Wolfpack Central — Video: NC State QB MJ Morris will learn from mistakes

The Wolfpack Central — Final: Boston College 21, NC State 20

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: Boston College at NC State

Raleigh News & Observer —‘Hate it for these seniors’: What we learned about NC State in loss to Boston College

Raleigh News & Observer —NC State upset by Boston College, 21-20, on Senior Day as home win streak comes to end

Raleigh News & Observer —NC State Wolfpack upset by Boston College Eagles, 21-20, in ACC college football game

Raleigh News & Observer —Photos: NC State upset by Boston College

Fayetteville Observer — NC State football should think twice before letting Devin Leary leave

Fayetteville Observer — NC State football grades vs. Boston College: Worst loss of Dave Doeren era?

Fayetteville Observer — NC State football suffers heartbreaking loss on senior day

Fayetteville Observer — Injury forces NC State RB Demie Sumo-Karngbaye to locker room against Boston College

GoPack.com — NC State wrestling goes 2-0 on Saturday

GoPack.com — Late Score Leads Boston College to 21-20 Win at No. 16 NC State

GoPack.com — NC State Rifle Falls to No. 10 Navy

Technician — Boston College foils senior day, NC State football falls 21-20

Technician — No. 15 NC State rifle suffers close defeat to No. 10 Navy despite strong performance

Boston Globe — Emmett Morehead’s TD pass to Joe Griffin with 14 seconds left lifts Boston College over North Carolina State

Eagle Action — BC Stuns Wolfpack in Raleigh

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