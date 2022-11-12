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Video: NC State QB MJ Morris will learn from mistakes

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State freshman quarterback MJ Morris felt that the Wolfpack slowed down a bit in the first half, and then Boston College got all the momentum.

Boston College rallied to top NC State 21-20 at Carter-Finley Stadium on Saturday. Morris knows the Wolfpack have road games at Louisville and North Carolina to get back on track this season. He said it is about responding in the next game.

Click below to watch his interview:

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