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Video: NC State OLB Payton Wilson anguished about BC loss

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State redshirt junior outside linebacker Payton Wilson knows better than anyone that things happen in college football, and each week is different.

Wilson was still hurting after Boston College rallied to win 21-20 in what could be his last home game at Carter-Finley Stadium. NC State fell to 7-3 overall and had its 16-game home winning streak snapped.

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