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Wolfpack newsstand — Nov. 12

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

The Wolfpack Central — PFF game grades for NC State at Wake Forest

The Wolfpack Central — NC State shows character in overwhelming Wake Forest

The Wolfpack Central — Video: NC State QB Brennan Armstrong learns to evolve

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren gratified about win at Wake Forest

The Wolfpack Central — Video: NC State OLB Jaylon Scott shows off stamina

The Wolfpack Central — Video: NC State DE Savion Jackson proud of defense

The Wolfpack Central — Final: NC State 26, Wake Forest 6

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: NC State at Wake Forest

Raleigh News & Observer —What NC State football believes helped it win at Wake Forest for first time since 2015

Raleigh News & Observer —NC State dominates Wake Forest on the road. Three takeaways from the Wolfpack’s ACC win

Raleigh News & Observer —Photos: NC State football defeats Wake Forest with Armstrong back as QB

Raleigh News & Observer —Here’s who made it to third round of the high school football playoffs in the Triangle

Fayetteville Observer — Brennan Armstrong returns, NC State smacks Wake Forest

Winston-Salem Journal — Armstrong leads N.C. State to 26-6 win over Wake Forest on Saturday afternoon

GoPack.com — Wolfpack Brings Home 26-6 Victory over Wake Forest

GoPack.com — #3 Wrestling Adds Two More Dubs at Wranglemania

GoPack.com — Stokes, Cropper Have Career Night as Pack Defeats Eagles, 3-1

GoPack.com — Wolfpack Wrestling and Oklahoma State to Compete in Home and Home Duals

Technician — NC State football defeats Demon Deacons, Armstrong finds redemption in 26-6 win at Wake Forest

Technician — NC State volleyball exacts its revenge on Boston College, beats Eagles 3-1

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