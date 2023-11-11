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Video: NC State DE Savion Jackson proud of defense

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

WINSTON-SALEM — Sacks can be hard to come by for the NC State defensive line due to the 3-3-5 scheme, but senior defensive end Savion Jackson was able to get his first two full sacks of the season in a 26-6 win over Wake Forest on Saturday.

Jackson had entered the game with half a sack, but the Wolfpack completely dominated the line of scrimmage on both sides. Wake Forest finished with 18 carries for just seven yards in the loss.

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