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Wolfpack newsstand — June 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State official visit primer: OLB Donovan Darden

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: OL Andrew Stargel

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: OL Austin Pay

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: RB R.J. Boyd

The Wolfpack Central — Donovan Darden looking forward to official visit to NC State

The Wolfpack Central — Junior elite tackle Ekene Ogboko takes in NC State

Charlotte Observer — As NC State baseball returns to College World Series, bitterness over ’21 departure lingers

Charlotte Observer — What uniforms will NC State, UNC baseball wear at CWS? On-field fashion explained

Fayetteville Observer — Career record, CWS appearances for NC State coach Elliott Avent

Fayetteville Observer — How many schools have made CWS and men's and women's Final Four in same year?

GoPack.com — #Pack9 Opens College World Series Action Against Kentucky

GoPack.com — Makarewicz Named ABCA/Rawlings Second Team All-American

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