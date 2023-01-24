News More News
{{ timeAgo('2023-01-24 10:50:29 -0600') }} football Edit

Wolfpack newsstand — Jan. 24

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior Jake Guarnera meets new OL coach Garett Tujague

The Wolfpack Central — Scouting Notre Dame

The Wolfpack Central — Junior 4-star Jaeden Mustaf eyeing unofficial visit to NC State

The Wolfpack Central — Cayden Jones makes long-awaited return trip to NC State

The Wolfpack Central — Kevin Keatts says Terquavion Smith 'game-time decision'

The Wolfpack Central — Sophomore Isaiah Campbell thrilled by NC State offer

Raleigh News & Observer — ACC Now podcast: What do reactions to the NC State-Carolina game say about modern fandom?

Raleigh News & Observer — NC State basketball preps for Notre Dame. Could Terquavion Smith play against the Irish?

Fayetteville Observer — NC State coach Kevin Keatts doesn't blame UNC's Leaky Black for Terquavion Smith injury

GoPack.com — Pack Hosts Notre Dame Tuesday Night at PNC Arena

Technician — NC State Athletics’ week in review: Jan. 16 - Jan. 22

Twitter posts of the day

Video of the day

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}