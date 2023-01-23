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Kevin Keatts says Terquavion Smith 'game-time decision'

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Kevin Keatts said Monday that sophomore shooting guard Terquavion Smith is sore and will be a game-time decision for Notre Dame on Tuesday.

Smith landed hard after getting fouled with 9:30 left in the game at North Carolina on Saturday, and was taken off the court on a stretcher due to precautions. His elbow and neck were affected by the fall.

Smith was released from the hospital Saturday night and declared that he was "fine" on Twitter.

Click below to watch Keatts' press conference:

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