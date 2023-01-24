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football
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Junior Jake Guarnera meets new OL coach Garett Tujague
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
Junior center
Jake Guarnera made his seventh unofficial visit to NC State on Sunday, with the intent on talking X’s and O’s and technique with new Wolfpack offensive line coach Garett Tujague.
Guarnera had been recruited by Tujague some while he was at Virginia and had communicated with him, but there is nothing like some good quality time in person. Guarnera went to North Carolina on Saturday, where he watched the Tar Heels host NC State in basketball, and then went to see the Wolfpack on Sunday.
Ponte Vedra Beach (Fla.) Ponte Vedra High junior center Jake Guarnera unofficially visited NC State for a seventh time Sunday. (Rivals.com)
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