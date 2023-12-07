The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ob3J0aCBDYXJvbGluYSBBRyBzdWVzIE5DQUEgb3ZlciB0cmFuc2Zl
ciBlbGlnaWJpbGl0eSBydWxlcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNmF4
T2pyYkJuRSI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzZheE9qcmJCbkU8L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgV1JBTFNwb3J0c0ZhbiAoQFdSQUxTcG9ydHNGYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV1JBTFNwb3J0c0Zhbi9zdGF0dXMvMTczMjgz
ODg5OTYyODYwNTgyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA3
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWFtaSB0YXJnZXQgQ2VkcmljayBCYWlsZXkgY29ubmVjdHMgd2l0
aCBNaWFtaSBjb21taXQgSm9zaGlzYSBUcmFkZXIgZm9yIHRoZSB0b3VjaGRv
d24uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vY2FuZXNfY291bnR5
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjYW5lc19jb3VudHk8L2E+IHwgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3hD
YmxRbXBVaDAiPmh0dHBzOi8vdC5jby94Q2JsUW1wVWgwPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vOFBFWUJzZW1qdyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzhQ
RVlCc2Vtanc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFyY3VzIEJlbmphbWluIChAQmVu
amFtaW5SaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQmVu
amFtaW5SaXZhbHMvc3RhdHVzLzE3MzI3ODc5Nzk5NDc0OTE3ODQ/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSByZWRzaGlydCBqdW5pb3IgZGVmZW5zaXZlIGJhY2sg
Q2VjaWwgUG93ZWxsIHRvIGJlIGEgZ3JhZHVhdGUgdHJhbnNmZXIgd2l0aCB0
d28geWVhcnMgbGVmdDogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1dzd202bHhm
a20iPmh0dHBzOi8vdC5jby9Xc3dtNmx4ZmttPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRo
ZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTczMjc5
NjgzODY5MDkzMTA5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA3
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0aXN0aWNzIGZvciBOQyBTdGF0ZSYjMzk7cyA5My02
MSB3aW4gb3ZlciBNYXJ5bGFuZC1FYXN0ZXJuIFNob3JlOiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vcXRxOWFZaTNrSiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3F0cTlh
WWkza0o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChATkNT
dGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0
YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzMyNTgxMzkzMDEwNzUzODQyP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDcsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VbnZlaWxpbmcgb2YgdGhlIERhdmlkIFRob21wc29uIHN0YXR1ZSBh
dCBOQyBTdGF0ZTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0hOSFFCQkRzbGEi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ITkhRQkJEc2xhPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRo
ZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTczMjQ0
ODczNTUwMDkyMjk5OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA2
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBsZWdlbmRzIERhdmlkIFRob21wc29uIGFuZCBUb21t
eSBCdXJsZXNvbjogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1NxNklwaGkweTAi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9TcTZJcGhpMHkwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRo
ZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTczMjQ2
MDY0MTU1NjgwODE1ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA2
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBsYW5kcyBjb3ZldGVkIHNlbmlvciBvdXRzaWRlIGxp
bmViYWNrZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FbGlqYWhH
cm92ZXM2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBFbGlqYWhHcm92ZXM2PC9h
PiBmb3IgdGhlIGNsYXNzIG9mIDIwMjQ6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9LM1NCb2tOU25DIj5odHRwczovL3QuY28vSzNTQm9rTlNuQzwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3Rh
dHVzLzE3MzI0NTkwNzUyMDY1NTc5MzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
RGVjZW1iZXIgNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgMjAyNCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvTUxCRHJhZnQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiNNTEJEcmFmdDwvYT4gb3JkZXIgaXMgc2V0IOKchTxicj48YnI+TWVt
YmVycyBvZiB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL1BhY2s5P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
UGFjazk8L2E+IG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZDFi
YXNlYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZDFiYXNlYmFsbDwvYT4m
IzM5O3MgVG9wIDEwMCBDb2xsZWdlIFByb3NwZWN0cyBMaXN0IOKsh++4jzxi
cj48YnI+4oCiIEphY29iIENvemFydCAtICM4PGJyPuKAoiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RvbWluaWNGcml0dG9uP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBEb21pbmljRnJpdHRvbjwvYT4gLSAjNTcgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvLzRuNXZocnZIVEQiPmh0dHBzOi8vdC5jby80bjV2aHJ2
SFREPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQU1NUVU4bjlsZCI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL0FNTVFVOG45bGQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgI1BhY2s5
IOKavu+4jyAoQE5DU3RhdGVCYXNlYmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlQmFzZWJhbGwvc3RhdHVzLzE3MzI1MDA5MzYy
NDM2NzU0MTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgNiwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EYXZpZCBUaG9tcHNvbiBpcyBhIE5DIFN0YXRlIGljb24gIGFuZCBo
ZSB3YXMgYW4gaW5zcGlyYXRpb24gdG8gbXkgRGFkLCBteXNlbGYgJmFtcDsg
bWFueSBvdGhlcnMuIEhlIHdhcyB0aGUgZmlyc3QgdG8gZG8gdGhpbmdzIG9u
IHRoZSBiYXNrZXRiYWxsIGNvdXJ0IHRoYXQgcGVvcGxlIGhhZCBuZXZlciBz
ZWVuIGJlZm9yZS4gR3JlYXQgY2F0Y2hpbmcgdXAgd2l0aCBoaXMgbmllY2Ug
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9leGR1bmtlcj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZXhkdW5rZXI8L2E+IENoYXJsb3R0ZSBTbWl0aCB0
b2RheSB0b28uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9XZWRuZXNkYXlNb3RpdmF0aW9uP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jV2VkbmVzZGF5TW90aXZhdGlvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL0prM256U0tyWnAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KazNu
elNLclpwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENoYXNpdHkgKENoYXMpIE1lbHZpbiAo
QGNoYXNpdHltZWx2aW4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
Y2hhc2l0eW1lbHZpbi9zdGF0dXMvMTczMjQ4Njc4NzQyNjAzODA4Mj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb3Bob21vcmUgU2Vhc29uIFBsYXlvZmYgSGlnaGxpZ2h0cyBzZWFz
b24gc3RhdHMgMTI1NiBUb3RhbCB5YXJkcyAyNiBURHMgIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZm9vdGJhbGxfY2doc25jP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBmb290YmFsbF9jZ2hzbmM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vRGVtZXRyaWNEV2FycmVuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBEZW1ldHJpY0RXYXJyZW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vU3RhdGVDb2FjaEQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QFN0YXRlQ29hY2hEPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2xpbm9fbHVwaW5ldHRpP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBsaW5vX2x1
cGluZXR0aTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zaGF5
bmVwX21lZGlhP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBzaGF5bmVwX21lZGlh
PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZVVDUmVwb3J0
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVVQ1JlcG9ydDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BcmNTdHJva2VRQj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AQXJjU3Ryb2tlUUI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vRHVrZUZPT1RCQUxMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBEdWtlRk9PVEJBTEw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vSFNGQnNjb3V0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIU0ZCc2NvdXQ8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vVTJtT0ZLR1N6Ij5waWMudHdp
dHRlci5jb20vb1UybU9GS0dTejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBaWRlbiBTbWFs
bHMgKEBBaWRlblNtYWxsczIwMjYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQWlkZW5TbWFsbHMyMDI2L3N0YXR1cy8xNzMyNTcxMDM5MTE1MTIw
OTU0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDcsIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ibmwiIGRpcj0i
bHRyIj5QRkbigJlzIDIwMjMgQWxsLUFtZXJpY2EgVGVhbTogRGVmZW5zZeKt
kO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaVRkMUVmNDc1ZiI+cGljLnR3
aXR0ZXIuY29tL2lUZDFFZjQ3NWY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUEZGIENvbGxl
Z2UgKEBQRkZfQ29sbGVnZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9QRkZfQ29sbGVnZS9zdGF0dXMvMTczMjQzMTQ1MzU4NDAyMzk1OT9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA2LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIGJlIG5hbWVkIE5BQy02IERQT1nigLzvuI88YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dGX0NvdWdhckZiYWxsP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBXRl9Db3VnYXJGYmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL0Q4cHhBVGFXcTUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9EOHB4
QVRhV3E1PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFphbmUgV2lsbGlhbXMgKEB6YW5ld2ls
bGlhbXNfODYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vemFuZXdp
bGxpYW1zXzg2L3N0YXR1cy8xNzMyNDMxNzA4MzM3NzA1NDQ1P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDYsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Videos of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE