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Wolfpack newsstand — Dec. 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Law of the Wolf: NC State hoops bounces back; football changes

The Wolfpack Central — NC State DB Cecil Powell to be graduate transfer

The Wolfpack Central — Sophomore M.J. Rice makes NC State debut in blowout win

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts in awe of Pack legends

The Wolfpack Central — Video: NC State OLB Payton Wilson wins Dick Butkus Award

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: OLB Elijah Groves

The Wolfpack Central —Videos: David Thompson honored in unique way with statue

The Wolfpack Central —NC State lands coveted senior OLB Elijah Groves

The Wolfpack Central —Butler C.C. tight end Dante Daniels set to visit NC State

Raleigh News & Observer — On a night NC State basketball celebrated its past, MJ Rice offered a hint of the future

Raleigh News & Observer —NC State basketball rolls in Heritage Game. Three takeaways from Wolfpack’s 93-61 win

Raleigh News & Observer — ‘A cut above everybody else.’ Former NC State star David Thompson is honored

Raleigh News & Observer —NC State football linebacker Payton Wilson surprised with Butkus Award presentation

Charlotte Observer — PNC Arena renovation plans take early pivot thanks to construction-price sticker shock

Fayetteville Observer — Top prospects playing in this weekend's NCHSAA football championships

GoPack.com — NC State Honors David Thompson with Statue Outside of Reynolds Coliseum

GoPack.com — Concepcion Named Freshman First Team All-America by The Athletic

GoPack.com — 56-Point Second Half Outburst Helps Pack Cruise Past UMES

GoPack.com — Payton Wilson Wins Butkus Award

GoPack.com — NC State Athletics Ties Graduation Success Rate Record

Technician — NC State men’s basketball cruises past Maryland-Eastern Shore, MJ Rice debuts

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