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Law of the Wolf: NC State hoops bounces back; football changes

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Joe Giglio of the OG had his lastest episode of the Law of the Wolf, and The Wolfpack Central's Jacey Zembal was a part of it.

The episode also had Scott Wood, who discussed the Wolfpack's basketball season. The other part of the show was NC State football program breaking down the various losses to the roster.

Click below to watch the video:

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