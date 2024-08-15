The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SdXRnZXJzIHNlbmlvciBvdXRzaWRlIGxpbmViYWNrZXIgY29tbWl0
IElzYWlhaCBEZWxvYXRjaCBvZiBEdXJoYW0gSGlsbHNpZGUgaXMgb2ZmZXJl
ZCBieSBOQyBTdGF0ZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JjVFdzQVUw
WXgiPmh0dHBzOi8vdC5jby9yY1RXc0FVMFl4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRo
ZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTgyMzkx
OTUxNjIzMDc5NTMyNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTUs
IDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZXRPbmxp
bmVfYWc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJldE9ubGluZV9hZzwvYT4s
IG9kZHMgdG8gbGVhZCB0aGUgQUNDIGluIHJ1c2hpbmcgeWFyZHMuPGJyPjxi
cj5TdGlja2luZyB3aXRoIG15LCAmcXVvdDt0aGUgb25seSB0aGluZyBJIGtu
b3cgYWJvdXQgdGhlIENhbGlmb3JuaWEgc2Nob29scyBpcyBDYWwgaGFzIGEg
Z29vZCBSQiZxdW90OyB0aGluZyAuLi4gSSYjMzk7ZCBoYW1tZXIgSmF5ZG4g
T3R0LiBBbmQgQmhheXNodWwgVHV0ZW4gc2VlbXMgbGlrZSBhIGZ1biBnYW1i
bGUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vUnRJbDhZNDdaIj5waWMudHdp
dHRlci5jb20vb1J0SWw4WTQ3WjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDb25vciBPJiMz
OTtOZWlsbCAoQENvbm9yT05laWxsX0RJKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0Nvbm9yT05laWxsX0RJL3N0YXR1cy8xODIzODI3OTI0OTA0
MjM5NTY0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxNCwgMjAyNDwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NeSBBQ0MgV1IvVEUgcmFua2luZ3MgKC0gdGllciBicmVhayk8YnI+
MSBTTVU8YnI+MiBNaWFtaTxicj4tPGJyPjMgVlQ8YnI+NCBVTkM8YnI+NSBO
QyBTdGF0ZTxicj42IEdUPGJyPi08YnI+NyBVVkE8YnI+OCBMb3U8YnI+OSBD
dXNlPGJyPi08YnI+MTAgV2FrZTxicj4xMSBGU1U8YnI+MTIgQ2FsPGJyPi08
YnI+MTMgUGl0dDxicj4xNCBDbGVtc29uPGJyPjE1IEJDPGJyPi08YnI+MTYg
U3RhbmZvcmQ8YnI+MTcgRHVrZTwvcD4mbWRhc2g7IPCfkqvwn4Ww77iP4pmI
77iP8J+GlCAoQEFEYXZpZEhhbGVKb2ludCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9BRGF2aWRIYWxlSm9pbnQvc3RhdHVzLzE4MjM3MzExMjk5
MDE1NzIxMjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE0LCAyMDI0
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgTkMgU3RhdGUgcGxheWVyIERhbW9uIE5haGFzOjxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9GY2pJd3dvWnFQIj5odHRwczovL3QuY28vRmNq
SXd3b1pxUDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBO
Q1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05D
U3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE4MjM4Mjg1OTI2MTIyNjIzODQ/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDE0LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icW1lIiBkaXI9
Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Bh
Y2tQcm9zP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUGFj
a1Byb3M8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21LNTluRzRkMUIiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9tSzU5bkc0ZDFCPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZVdvbGZw
YWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMvMTgyMzgzMzkyNzQz
OTQ5NTQyNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTQsIDIwMjQ8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL0NPa3JFZ1BKNkVFP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE