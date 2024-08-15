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ago football Edit

Wolfpack newsstand — Aug. 15

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State pursuing South Carolina commit Jaquel Holman

The Wolfpack Central — NC State football commitment analysis: Interior lineman Kage Payne

The Wolfpack Central — Freshman Jayden Scott adjusting quickly, battling for carries

The Wolfpack Central — New OL commit Kage Payne likes family vibe at NC State

The Wolfpack Central — Special teams taking shape with season opener two weeks away

The Wolfpack Central — NC State coach Dave Doeren working out details

The Wolfpack Central — NC State WR Dacari Collins starting to turn corner

Charlotte Observer — Meet the top 50 high school football players in Mecklenburg County

Charlotte Observer — Commentary | Faith is blind when it comes to the Steelers’ quarterback situation

Charlotte Observer — ACC Network Analyst Slams ESPN Colleague Over Clemson Analysis

Fayetteville Observer — N.C. State’s jolly tight end could be perfect fit for Wolfpack offense

GoPack.com — McCall Named to Johnny Unitas Golden Arm Award Watchlist

GoPack.com — Karamoko Named to ACC Men’s Soccer Preseason Watch List

GoPack.com — Wolfpack Women's Soccer Opens 2024 Season Against App State

Twitter posts of the day

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