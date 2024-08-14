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Special teams taking shape with season opener two weeks away
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
One of the final stages of fall camp will be fine-tuning special teams for opening night Aug. 29 against Western Carolina.
NC State coach Dave Doeren said fall camp is still very fresh at this point with numerous things to learn, aided by a scrimmage Thursday at Carter-Finley Stadium.
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