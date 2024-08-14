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NC State coach Dave Doeren working out details
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
NC State will have its first outdoor live scrimmage Thursday at Carter-Finley Stadium.
NCSU coach
Dave Doeren said last week's scrimmage ended up at the indoor facility due to rainy weather. He talked about what he hopes to see in the outdoor scrimmage, with opening night fast approaching against Western Carolina on Aug. 29.
Click below to watch the video:
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