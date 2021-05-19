 The Wolfpacker daily newsstand: May 19
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The Wolfpacker daily newsstand: May 19

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, May 19.



NC State Wolfpack basketball center Manny Bates
Manny Bates rumors dominated NC State fans' attention Tuesday. (NCAA)

Headlines

• The Wolfpacker — Outfielder Jonny Butler is riding an impressive hot streak

• The Wolfpacker — NC State men’s swimming assembles elite recruiting class

• The Wolfpacker — B.C. Lions ‘swinging for the fences’ with Daniel Joseph pick in CFL Draft

• The Wolfpacker — The latest on NC State center Manny Bates

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast with men’s basketball freshman guard Breon Pass

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack basketball class of 2022 updated hot board

• Raleigh News & Observer — Duke, UNC and NC State make NCAA women’s tennis Elite 8. Five things you need to know.

• Technician — NC State baseball looks for strong regular season finish against No. 17 Florida State

• GoPack.com — No. 6 NC State women’s tennis ready for historic quarterfinals matchup with No. 3 Georgia

• GoPack.com — Pack in fourth place with one round remaining at NCAA Kingston Springs Regional

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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