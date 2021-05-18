 The latest on NC State Wolfpack basketball center Manny Bates
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The latest on NC State center Manny Bates

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

The rumors have been flying about redshirt sophomore center Manny Bates' future at NC State.

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NC State Wolfpack basketball center Manny Bates
Is Manny Bates leaving NC State? (Ethan Hyman/News & Observer)

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