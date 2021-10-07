The Wolfpacker daily newsstand: LJ Thomas commitment reactions

The big news on Wednesday was that three-star guard LJ Thomas at Bull City Prep in Durham, N.C., announced his verbal commitment to the Wolfpack.
Thomas became the second member of NC State's 2022 recruiting class, joining four-star center Shawn Phillips Jr., from Dayton, Ohio.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
Here's a sample of the reaction to Thomas' commitment.
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In football recruiting, Pack coaches were on the road Wednesday, while three-star defensive back commit Isaiah Crowell from East Forsyth in Kernersville, N.C., released his midseason highlight tape.
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Finally, a nugget from Tim Peeler on #PackPro star Trea Turner.
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