 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 7
News More News
{{ timeAgo('2021-10-07 08:01:52 -0500') }} football Edit

The Wolfpacker daily newsstand: LJ Thomas commitment reactions

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

The big news on Wednesday was that three-star guard LJ Thomas at Bull City Prep in Durham, N.C., announced his verbal commitment to the Wolfpack.

Thomas became the second member of NC State's 2022 recruiting class, joining four-star center Shawn Phillips Jr., from Dayton, Ohio.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack basketball recruiting LJ Thomas
Thomas considered Georgia, Houston, Memphis, Ole Miss and Overtime Elite besides NC State.

Tweets Of The Day 

Here's a sample of the reaction to Thomas' commitment.

In football recruiting, Pack coaches were on the road Wednesday, while three-star defensive back commit Isaiah Crowell from East Forsyth in Kernersville, N.C., released his midseason highlight tape.

Finally, a nugget from Tim Peeler on #PackPro star Trea Turner.

Headlines

• The Wolfpacker — Breaking down NC State basketball’s projected 2022-23 roster

• The Wolfpacker — Dave Doeren radio show recap

• The Wolfpacker — Analyst: LJ Thomas is a good fit for NC State

• The Wolfpacker — NC State lands guard LJ Thomas

• The Wolfpacker — The Wolfpacker’s top 10 highlight plays for NC State at the bye

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack football commitments in action — Week 7

• Raleigh News and Observer — NC State lands commitment from one of the top 2022 in-state guards

• Fayetteville Observer — A love of statistics created a family legacy at NC State football

• Technician — La. Tech takeaways: Special teams, defensive line get back on track

• Technician — NC State volleyball boasts quality wins, working to compete with ACC’s top tier

• GoPack.com — Primetime with the Pack set for Thursday, Oct. 14

• GoPack.com — Women’s soccer to make short trip Thursday to No. 4 Duke

• GoPack.com — Three #PackPros to compete in MLB postseason

Video Of The Day

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}