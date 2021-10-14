The Wolfpacker daily newsstand: Football recruiting developments

Offers continue to go out to older prospects in the 2022 recruiting class, but the Pack is also transitioning its focus to 2023, and a four-star in-state product released a top 10 that included the Wolfpack in it.
Let's get to the daily newsstand.
Four-star defensive lineman Keith Sampson revealed his top 10.
Tweets Of The Day
NC State on Wednesday offered junior college defensive tackle
Jeffrey M'Ba, a 6-foot-6, 310-pounder from Independence (Kan.) Community College. It also learned that it made the top four for in-state four-star junior defensive tackle Keith Sampson from New Bern (N.C.) High.
And in wrestling recruiting, the Pack landed a pledge from top-50 junior
Brock Herman from Brecksville, Ohio.
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Meanwhile, in football sophomore left tackle Ikem Ekwonu continues to be recognized, as does the team as one of the best in the ACC.
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On the basketball side, bad news for women's basketball regarding the health of junior forward
Jada Boyd, while there was scheduling news on the men's side.
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