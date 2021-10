The Wolfpacker daily newsstand: Football recruiting developments

Offers continue to go out to older prospects in the 2022 recruiting class, but the Pack is also transitioning its focus to 2023, and a four-star in-state product released a top 10 that included the Wolfpack in it. Let's get to the daily newsstand.

Four-star defensive lineman Keith Sampson revealed his top 10.

Tweets Of The Day

NC State on Wednesday offered junior college defensive tackle Jeffrey M'Ba, a 6-foot-6, 310-pounder from Independence (Kan.) Community College. It also learned that it made the top four for in-state four-star junior defensive tackle Keith Sampson from New Bern (N.C.) High. And in wrestling recruiting, the Pack landed a pledge from top-50 junior Brock Herman from Brecksville, Ohio.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIHRoYW5rZnVsIHRvIGhhdmUgcmVjZWl2ZSBhIHNjaG9sYXJz aGlwIGZyb20gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgc3RhdGUgdW5pdmVyc2l0eSEhISEh ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNod2lsZXM/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNod2lsZXM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQWJlZF9Ca3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEFiZWRfQmtzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQnJpSzlw ZVduTCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0JyaUs5cGVXbkw8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgY2hhcmFjdGVyIHVubG9ja2VkIChAamVmZnJleV9tYmFhKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2plZmZyZXlfbWJhYS9zdGF0dXMvMTQ0 ODQ1Nzg1ODU5NzY3MDkxMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDE0LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgdG9wIDEwIGxpc3QgaXMgaGVyZSEgTXkgcmVjcnVpdG1lbnQg aXMgc3RpbGwgb3BlbiwgSSBhbSBqdXN0IGZvY3VzaW5nIG9uIHRoZXNlIHNj aG9vbHMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRHVrZUZPT1RC QUxMP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEdWtlRk9PVEJBTEw8L2E+IEA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Zvb3RiYWxsTkNTdGF0ZT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARm9vdGJhbGxOQ1N0YXRlPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZTVUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBGU1VGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9vZGVsbGhhZ2dpbnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QG9kZWxsaGFnZ2luczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9BbGFiYW1hRlRCTD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQWxhYmFt YUZUQkw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vT2hpb1N0 YXRlRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9oaW9TdGF0ZUZCPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dlb3JnaWFGb290YmFsbD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AR2VvcmdpYUZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyYXZpb25TY290dD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVHJhdmlvblNjb3R0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dhbWVjb2NrRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEdhbWVjb2NrRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vTW9IYXJkMjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1vSGFyZDIwPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoTGluZHNleT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hMaW5kc2V5PC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VWQUZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBVVkFGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9FQ1VDb2FjaEhvdXN0b24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEVDVUNvYWNoSG91c3RvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L0dOQk1NOXFCVWYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9HTkJNTTlxQlVmPC9hPjwv cD4mbWRhc2g7IEtlaXRoIFNhbXBzb24gSnIuIChLSikgKEBrc2FtcHNvbjk0 KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2tzYW1wc29uOTQvc3Rh dHVzLzE0NDgzMTg3MzI1OTQ1MTU5NzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ T2N0b2JlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIGFtIHNvIGV4Y2l0ZWQgdG8gYW5ub3VuY2UgdGhhdCBJIHdpbGwg YmUgY29udGludWluZyBteSB3cmVzdGxpbmcgYW5kIGFjYWRlbWljIGNhcmVl ciBhdCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5ISBHbyBQYWNr IfCflLTimqvvuI/wn5C68J+kmPCfj7wgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9QYWNrV3Jlc3RsZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFj a1dyZXN0bGU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF0 X3BvcG9saXppbz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcGF0X3BvcG9saXpp bzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaGhhbGxz dGFyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaGhhbGxzdGFyPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RpbW15TWNjYWxsP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaW1teU1jY2FsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYWNrX2phY2sxMjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QGphY2tfamFjazEyMzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9NYXRTY291dFdpbGxpZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A TWF0U2NvdXRXaWxsaWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQnJlY2tzV3Jlc3RsaW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCcmVj a3NXcmVzdGxpbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92eE5QdnZm d3pzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdnhOUHZ2Znd6czwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBCcm9jayBIZXJtYW4gKEBCcm9ja0hlcm1hbjgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQnJvY2tIZXJtYW44L3N0YXR1cy8xNDQ4MzYxOTU1 NTA5NTU5Mjk3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTMsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Meanwhile, in football sophomore left tackle Ikem Ekwonu continues to be recognized, as does the team as one of the best in the ACC.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ibmwiIGRpcj0i bHRyIj5JY2tleSBFa3dvbnUgaXMgYW4gRUxJVEUgVGFja2xlOjxicj48YnI+ 4paq77iPOTMuOCBQRkYgR3JhZGUgKDFzdCk8YnI+4paq77iPMCBzYWNrcyBh bGxvd2VkPGJyPuKWqu+4jzIwMyBzbmFwcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vYkhNR2VpS010MCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2JITUdlaUtNdDA8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgUEZGIENvbGxlZ2UgKEBQRkZfQ29sbGVnZSkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QRkZfQ29sbGVnZS9zdGF0dXMvMTQ0 ODMyNTYzODQyODAwODQ1Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PZGRzIHRvIHdpbiB0aGUgQUNDLCBmcm9tIEJldE9ubGluZTogPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2U2RWhDVTY4ZGciPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9lNkVoQ1U2OGRnPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENvbm9yIE8mIzM5O05laWxs IChAQ29ub3JPTmVpbGxfREkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQ29ub3JPTmVpbGxfREkvc3RhdHVzLzE0NDgzMDk3NTg5NjUwMzUwMTI/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxMywgMjAyMTwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ub3AgQUNDIFRlYW1zPGJyPjEtV2FrZSBGb3Jlc3QgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9XYWtlRkI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFdha2VGQjwvYT4gPGJyPjItTkMgU3RhdGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGJyPjMtQ2xlbXNvbiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NsZW1zb25GQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AQ2xlbXNvbkZCPC9hPiA8YnI+NC1QaXR0c2J1cmdoIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGl0dF9GQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5AUGl0dF9GQjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSb2JlcnQgR3JpZmZpbiBJ SUkgKEBSR0lJSSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SR0lJ SS9zdGF0dXMvMTQ0ODM4MDk4Mjg4NTc2NTEyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

On the basketball side, bad news for women's basketball regarding the health of junior forward Jada Boyd, while there was scheduling news on the men's side.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZXMgTW9vcmUganVzdCB0b2xkIHRoZSBtZWRpYSBkdXJpbmcgaGlz IGJyZWFrb3V0IHNlc3Npb24gdGhhdCBmb3J3YXJkIEphZGEgQm95ZCBoYXMg YSBoYW5kIGluanVyeSB0aGF0IHdpbGwga2VlcCBoZXIgb3V0IGZvciBhIHdo aWxlLiBCb3lkIGhhcyBiZWVuIHdlYXJpbmcgYSBicmFjZSBvbiBoZXIgcmln aHQgaGFuZCBkdXJpbmcgcHJhY3RpY2UuPC9wPiZtZGFzaDsgSm9uYXMgUG9w ZSBJViAoQEpFUG9wZUlWKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0pFUG9wZUlWL3N0YXR1cy8xNDQ4MzA3NDAzOTY4MTYzODQxP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb21lIHVwZGF0ZXMgdG8gdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vUGFja01lbnNCYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A UGFja01lbnNCYmFsbDwvYT4gMjEtMjIgc2NoZWR1bGUuIDxicj48YnI+TW9z dCBub3RhYmxlLCBnYW1lIGFnYWluc3QgV3JpZ2h0IFN0YXRlIGhhcyBiZWVu IG1vdmVkIHVwIGEgZGF5IHRvIDEyLzIxLiBTb21lIGdhbWUgdGltZSBjaGFu Z2VzIGZvciBvdGhlciBnYW1lcy4gPGJyPjxicj5VcGRhdGVkIHNjaGVkdWxl IOKeoe+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vb0IzYzd2UXo3NiI+aHR0 cHM6Ly90LmNvL29CM2M3dlF6NzY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ3JhaWcgSGFt bWVsIChASGFtbWVsX0NyYWlnKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0hhbW1lbF9DcmFpZy9zdGF0dXMvMTQ0ODMwMTcwMDk1NjE3NjM4ND9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Headlines

Video Of The Day