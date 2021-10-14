 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 14
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The Wolfpacker daily newsstand: Football recruiting developments

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Offers continue to go out to older prospects in the 2022 recruiting class, but the Pack is also transitioning its focus to 2023, and a four-star in-state product released a top 10 that included the Wolfpack in it.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack football recruiting Keith Sampson
Four-star defensive lineman Keith Sampson revealed his top 10.

Tweets Of The Day 

NC State on Wednesday offered junior college defensive tackle Jeffrey M'Ba, a 6-foot-6, 310-pounder from Independence (Kan.) Community College. It also learned that it made the top four for in-state four-star junior defensive tackle Keith Sampson from New Bern (N.C.) High.

And in wrestling recruiting, the Pack landed a pledge from top-50 junior Brock Herman from Brecksville, Ohio.

Meanwhile, in football sophomore left tackle Ikem Ekwonu continues to be recognized, as does the team as one of the best in the ACC.

On the basketball side, bad news for women's basketball regarding the health of junior forward Jada Boyd, while there was scheduling news on the men's side.

Headlines

• The Wolfpacker — From the other sideline: Boston College

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: Boston College preview, basketball media days

• The Wolfpacker — WATCH: NC State starters Devin Leary, Drake Thomas and Jakeen Harris PCs

• The Wolfpacker — ACC football power rankings

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack football commitments in action — Week 8

• Raleigh News & Observer — Can NC State defeat BC and its House of Horrors

• Raleigh News & Observer — NC State’s Mimms, Jones finding ways to make an impact but not necessarily on offense

• Raleigh News & Observer — Star NC State women’s basketball player will miss the first months of the season

• Fayetteville Observer — Scouting NC State’s Week 7 opponent, Boston College

• Technician — Wes Moore is a winner: The blueprint for building a contender

• Technician — Wolfpack swim & dive starts season off strong in Chapel Hill

• Technician — Commentary: MLB Pack Pro Rodon deserves 2021 AL Cy Young

• Technician — NC State rifle looks to improve on previous season’s record against stacked schedule

• GoPack.com — Wolfpack dominates Tar Heels in season-opening sweep

Video Of The Day

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