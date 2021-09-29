 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 29
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The Wolfpacker daily newsstand: Football offers given out

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Unsurprisingly, NC State is trying to capitalize on its success in front of 4.5 million viewers Saturday by sending out some offers to football prospects, primarily in the 2023 class.

Meanwhile, the Wolfpack football team continues to bask in the glow of its marquee victory.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 


Among the new scholarships handed out are to defensive tackle Stephiylan Green from Rome (Ga.) High running back Kendrick Raphael from Naples (Fla.) High, athlete Avery Stuart from Montgomery (Ala.) Alabama Christian Academy, plus class of 2024 product KingJoseph Edwards, a defensive end/tight end from Dacula (Ga.) Hebron Christian Academy.

In football, the man who helped call NC State’s win over Clemson, Robert Griffin III, is among those singing the Pack’s praises.

Men’s basketball is not the only Wolfpack hoops team getting started with preseason practices.

Meanwhile, wrestling is around the corner and NC State’s lineup features a ranked grappler at each weight class.

Headlines

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack football commitments in action — Week 6

• The Wolfpacker — Dave Doeren radio show recap

• The Wolfpacker — NC State-Clemson delivers strong TV ratings

• The Wolfpacker — Manny Bates is happy to be with Wolfpack basketball

• The Wolfpacker — WATCH: NC State starters Dylan Parham, Emeka Emezie PCs

• The Wolfpacker — Pack Pros: Week three in the NFL

• The Wolfpacker — NC State leaves big impression on four-star DT Kayden McDonald

• Raleigh News & Observer — Can NC State football keep its foot on the gas in game with La. Tech?

• Technician — What we learned from Kevin Keatts’ first presser of the year

• Technician — Wolfpack alumni Torres, Forbes highlight importance of baseball, softball in Latin America

• Technician — Fernanda Soto emphasizes importance of family, shares her experience as a Hispanic student-athlete

• Technician — NC State men’s soccer takes down Longwood in high-scoring affair

• Technician — Wolfpack women’s golf shows early struggles in Bryan National Collegiate Golf Invitational

• GoPack.com — Leary named Davey O’Brien National QB of the Week

• GoPack.com — Pack cruises past Longwood in 6-2 victory

Video Of The Day

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