The Wolfpacker daily newsstand: Football offers given out

Unsurprisingly, NC State is trying to capitalize on its success in front of 4.5 million viewers Saturday by sending out some offers to football prospects, primarily in the 2023 class.
Meanwhile, the Wolfpack football team continues to bask in the glow of its marquee victory.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
Among the new scholarships handed out are to defensive tackle
Stephiylan Green from Rome (Ga.) High running back Kendrick Raphael from Naples (Fla.) High, athlete Avery Stuart from Montgomery (Ala.) Alabama Christian Academy, plus class of 2024 product KingJoseph Edwards, a defensive end/tight end from Dacula (Ga.) Hebron Christian Academy.
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Men’s basketball is not the only Wolfpack hoops team getting started with preseason practices.
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Meanwhile, wrestling is around the corner and NC State’s lineup features a ranked grappler at each weight class.
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