The Wolfpacker daily newsstand: Carlos Rodon caps stellar regular season

In his final start of the regular season, former NC State All-American
Carlos Rodon threw yet another gem for the playoff-bound Chicago White Sox.
He is not the only Pack Pro in the news however, as the Washington Football Team has brought back a pair former NC State players to its practice squad.
Let's get to the daily newsstand.
Rodon made his final start of the regular season. (Patrick Gorski-USA TODAY Sports)
Tweets Of The Day
In football news, NC State head coach
Dave Doeren had a blunt response to why the Pack did not go for two in overtime against Clemson, and the Pack also has schedules a future home-and-home with a national power from the SEC.
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Expectations will be very high for NC State's women's basketball team this winter.
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In #PackPros, Rodon finishes strong, and two former football players, receiver
Kelvin Harmon and defensive tackle T.Y. McGill, have joined the Washington practice squad.
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Offers continue to be distributed in football, the latest to class of 2023 offensive lineman
Roderick Kearney from Orange Park (Fla.) High.
In baseball, the Pack landed a pledge from class of 2023 southpaw pitcher
Ryan Marohn from Chantilly, Va.
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