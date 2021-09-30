 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 30
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The Wolfpacker daily newsstand: Carlos Rodon caps stellar regular season

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

In his final start of the regular season, former NC State All-American Carlos Rodon threw yet another gem for the playoff-bound Chicago White Sox.

He is not the only Pack Pro in the news however, as the Washington Football Team has brought back a pair former NC State players to its practice squad.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack baseball pitcher Carlos Rodon
Rodon made his final start of the regular season. (Patrick Gorski-USA TODAY Sports)

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In football news, NC State head coach Dave Doeren had a blunt response to why the Pack did not go for two in overtime against Clemson, and the Pack also has schedules a future home-and-home with a national power from the SEC.

Expectations will be very high for NC State's women's basketball team this winter.

In #PackPros, Rodon finishes strong, and two former football players, receiver Kelvin Harmon and defensive tackle T.Y. McGill, have joined the Washington practice squad.

Offers continue to be distributed in football, the latest to class of 2023 offensive lineman Roderick Kearney from Orange Park (Fla.) High.

In baseball, the Pack landed a pledge from class of 2023 southpaw pitcher Ryan Marohn from Chantilly, Va.

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