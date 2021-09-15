The Wolfpacker daily newsstand: Big rankings for non-revenue sports

It's been a tough few days in the headlines for NC State's football team, which will look to bounce back from a 24-10 loss at Mississippi State minus two defensive starters, but elsewhere it has been positive, especially on some of the more popular non-revenue sports with national title aspirations.
Let's get to the daily newsstand.
The Fayetteville Observer has a feature on new Pack captain Drake Thomas (Ken Martin/The Wolfpacker)
Tweets Of The Day
There are some pending announcements in basketball, including a list of favorites for three-star center
Christ Essandoko from Winston-Salem (N.C.) Prep. He visited NC State over the summer unofficially.
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In non-revenue action, a lot of "No. 1" rankings were released Tuesday.
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And lastly the Pack baseball team, fresh off its College World Series appearance, appears to be strong once again thanks to some new additions.
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