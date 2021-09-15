 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 15
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The Wolfpacker daily newsstand: Big rankings for non-revenue sports

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

It's been a tough few days in the headlines for NC State's football team, which will look to bounce back from a 24-10 loss at Mississippi State minus two defensive starters, but elsewhere it has been positive, especially on some of the more popular non-revenue sports with national title aspirations.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack football linebacker Drake Thomas
The Fayetteville Observer has a feature on new Pack captain Drake Thomas (Ken Martin/The Wolfpacker)

Tweets Of The Day 

There are some pending announcements in basketball, including a list of favorites for three-star center Christ Essandoko from Winston-Salem (N.C.) Prep. He visited NC State over the summer unofficially.

In non-revenue action, a lot of "No. 1" rankings were released Tuesday.

And lastly the Pack baseball team, fresh off its College World Series appearance, appears to be strong once again thanks to some new additions.

Headlines

• The Wolfpacker — NC State football commitments in action — Week 4

• The Wolfpacker — Dave Doeren radio show recap

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack basketball class of 2022 updated hot board

• The Wolfpacker — WATCH: NC State offensive leaders Thayer Thomas, Grant Gibson

• The Wolfpacker — The Wolfpacker 3-2-1: Reflections from week two

• The Wolfpacker — By the numbers: NC State production by class

• Raleigh News & Observer — What does the NC State Wolfpack need to do to bounce back?

• Raleigh News & Observer — Talking Preps: NC State coach Dave Doeren joins the show, major Mr. Football update

• Fayetteville Observer — NC State LB Drake Thomas dedicates season to injured Payton Wilson

• Technician — ‘Set piece Smith’ lifts Pack men’s soccer past JMU

• Technician — NFL Pack Pros: Former members of the Pack making immediate impact in week one

• Technician — Wolfpack football looks to bounce back against Furman

• Technician — Isabel Amezcua grabs career low in women’s golf season opener at Cougar Classic

• GoPack.com — Smith’s set piece brace propels Pack to 2-1 victory over JMU

• GoPack.com — Amezcua earns first career top 20 finish at Cougar Classic

• GoPack.com — Wolfpack falls in first round at Cary ATP Challenger

Video Of The Day

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