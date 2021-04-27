 The Wolfpacker daily newsstand: April 27
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The Wolfpacker daily newsstand: April 27

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, April 27.



NC State Wolfpack baseball coach Elliott Avent
Elliott Avent's squad has a game at Appalachian State Tuesday evening. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State target Rico Walker is a top class of 2023 prospect

• The Wolfpacker — Three things to watch on defense in NC State’s 2021 spring game, revisited

• The Wolfpacker — NC State is among the top schools for OL Isaiah Montgomery

• The Wolfpacker — Isaiah Crowell updates his recruitment, eyeing late summer decision

• The Wolfpacker — Four-star quarterback MJ Morris nearing a decision

• Technician — NC State sailing qualifies for June national championship in Annapolis

• Technician — Pack men’s golf finishes third in ACC Championship, loses to Clemson in match play semis

• GoPack.com — #Pack9 travels to App State Tuesday for midweek tilt

• GoPack.com — @Packwrestle look back: Top dual wins

• GoPack.com — Volleyball adds Elissa Alcantara to 2021 roster

Tweets Of The Day 

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